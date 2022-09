Dom Sumbelelo chama atenção dos cristãos a não subestimar o pecado da inveja

O Bispo da Diocese de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, encerrou neste XXIVº Domingo do tempo comum, a visita pastoral que esteve a realizar à Paróquia da Santa Teresa de Jesus, na Sapú.

Durante três dias, o prelado inteirou-se sobre o andamento da vida pastoral daquela paróquia, ouvindo alguns responsáveis de grupos e movimentos, tendo na ocasião baixado algumas recomendações para os respectivos responsáveis.

O encerramento da Visita Pastoral, foi com uma Missa campal. Na homilia, Dom Emílio Sumbelelo, reflectiu sobre a mensagem do evangelho deste vigésimo quarto domingo do tempo comum, e disse ser “preciso contentarmo-nos com as alegrias dos outros”.

O pastor de Viana disse também que muitas vezes subestimamos o pecado da inveja.