Cristãos tem missão de eliminar aqueles que sofrem por causa das maldades dos outros, diz D. Camuto

A Diocese de Caxito não foi diferente das outras que celebraram a missa Crismal nesta Quarta-feira, na Catedral, onde os sacerdotes renovaram os seus votos.

A Eucaristia foi presidida por Dom Maurício Camuto que alertou aos cristãos a não permanecerem no mundo das trevas porque chegou o reino de Deus.

“Desde o momento em que o Espírito actua de uma maneira transformadora, desde o momento em que chegou a libertação dos pobres, dos cegos e dos oprimidos, chegou o reino de Deus. O homem só continua nessas amarras se quer permanecer nela, só continua no mal, na mentira, no ódio, na violência se quer continuar nessas amarras, porque o espírito de Deus já foi dado em abundância mas nós prefirimos continuar no caminho das trevas”.

Dom Camuto falou também das quatro categorias de necessidade que se resumiu a miséria do homem num mundo que não se beneficiam dos seus direitos.

“ A liberdade que o espírito oferece destina-se rigorosamente aos pobres, aos cativos, oprimidos e aos cegos, nessas 4 categorias se resumiu a miséria do homem no mundo”

O prelado continuou a sua homilia falando dos oprimidos e dos cativos que vivem oprimidos neste mundo.

Dom Camuto diz que a missão de um cristão neste mundo é proteger os oprimidos e os cativos que sofrem maldades neste universo.