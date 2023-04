Restos mortais de Dom Viti vão a enterrar na Quinta - feira

Já é conhecido o programa das exéquias de Dom Francisco Viti, arcebispo do Huambo.

Quarta-feira 19 de Abril os restos mortais de Dom Viti chegam a cidade do Huambo de manhã, no mesmo dia, isto após a recepção do corpo serão realizadas três celebrações eucarísticas as 15h, 18h e as 21h, todas na se catedral.

Na Quinta – feira 20 de Abril missa exequial no pavilhão Serra Van-dunem as 9 horas seguindo – se o cortejo fúnebre até ao cemitério do Cuando.

O Arcebispo do Huambo Dom Zeferino Zeca Martins fala dos momentos difíceis que a igreja enfrenta com fé.