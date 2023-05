Diocese do Dundo ganha 3 novos diáconos

No Domingo do Bom Pastor a Diocese do Dundo ganhou três diáconos, numa missa celebrada pelo bispo local Dom Estanislau Marques Chindecasse.

Tratam-se dos teólogos José Cadolfo, Hermenegildo Cazuambi e Gabriel Kambala.

Na cerimónia participaram vários sacerdotes vindos de outras dioceses, delegados de várias paróquias da diocese do Dundo e entidades governamentais.

Falando na homilia Dom Estanislau, advertiu aos ordenados a verdadeira missão de um Diácono, falou ainda do ministério dos ordenados e disse que os diáconos são ministros ordenados para as tarefas do serviço da igreja” o Diácono é chamado a ser servidor do senhor e da sua igreja sempre em comunhão com o seu Bispo”

Reportagem de Jaime Mateus