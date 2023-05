Ninguém permita que a sua família seja fonte de instabilidade social, apelo de Dom Camuto

Abuso sexual a menores estiveram entre as preocupações das famílias de Caxito que neste Domingo encerraram à XIIa Jornada Diocesana.

Na ocasião, o Bispo da diocese Dom Maurício Camuto fez saber que quando um Pai de família esta desprovido de emprego e de um salário justo falha nas acções educativas dos dependentes.

“ Ainda educam os filhos nos valores Cristãos? Deus está a escutar, talves muitos pais devam bater no peito porque não cumprem ou não respeitam os seus compromissos, não assumem a missão de pastores da família, então os filhos crescem sem valores incapaz de respeitar Deus e os homens, e o pior é que a sociedade também não prepara um ambiente favorável ao crescimento sadio e harmonioso das crianças, adolescentes e dos jovens, pois quando um pai, uma mãe de família não têm emprego, um trabalho estável e um salário justo, não se pode esperar que esse pai ou essa mãe cumpra cabalmente as suas responsabilidades, para com os seus filhos, para com a sua família, alguma coisa vai falhar então perde-se o controlo dos filhos e todos pagamos caro por isso”.

Segundo o Bispo de Caxito, quando isso acontece quem paga pela moeda é sempre a sociedade com comportamentos anti-sociais que derivam da ausência da educação de base.

O Pastor da diocese de Cxito referiu igualmente que a droga e o álcool além de destruir as famílias é um incentivo à delinquência, ao crime e a violência, por isso exortou as famílias a não permitirem que esse mal se enraíze no seio.