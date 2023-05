Divino Espírito Santo ganha 4 irmãs

A igreja catedral de Ondjiva a colheu neste sábado 27 de Maio, noite da Vigília de Pentecostes, a Santa Missa de Profissão Perpétua de (4) Irmãs da Associação do Divino Espírito Santo.

A missa foi Presidida pelo Revendo Padre Nicasio Miguel Kongeniseni vigário-geral da Diocese de Ondjiva, delegado por Sua Excelência Reverendíssima Dom Pio Hipunyati, Bispo de Ondjiva e concelebrada pelos Reverendos Padres Apint Mapinda Adelard, Gaudêncio Félix Yakuleinge concelebrantes principais e mais de uma dezena de sacerdotes do clero Diocesano de Ondjiva e da Diocese de Caxito.

Assim como um vasto número de irmãs da vida consagrada de diversas congregações religiosas, familiares, amigos e fiéis em geral, se fizeram presentes para testemunharem a tamanha alegria.

Tratam-se das irmãs:

1- Irmã Celestina Nautyenawa Tuyenikehafo, é filha de Afonso Mwetufiilasha e de Apolónia Ndeushitwa, nasceu aos 12 de Agosto de 1985, em Oimote - Oshitaula, Catequese de Okambada. É Baptiza, na Missão Católica de Omupanda. Recebeu primeira Comunhão e Confirmada na fé, na Missão Católica de Omupanda.

Irmã Celestina, entrou na Associação da Irmãs Missionárias do Divino Espírito Santo, em Ondjiva, como aspirante, Novembro de 2004. Postulantado, Fevereiro de 2007, Noviciado Dezembro de 2008, na casa de formação São João Paulo II, no Lubango. Fez a sua primeira Profissão Religiosa, Novembro de 2010, aqui nesta Catedral de Ondjiva.

2- Irmã Custódia Ndamona é filha de Bonifácio Ndipolifa e de Angélica Endeipo.

Nasceu aos 03 de Abril de 1989, em Oimote - Oshipela, Catequese de Oimote.

É Baptizada na Missão Católica de Omilunga, recebeu primeira comunhão, na catequese de Oimote, Confirmada na Fé nesta Catedral de Ondjiva. Irmã Custódia, Entrou na Associação das Irmãs Missionárias do Divino Espírito Santo, em Ondjiva como aspirante Fevereiro de 2006.

Postulantado, Fevereiro 2007,Noviciado, Dezembro de 2008 na casa de Formação São João Paulo II, no Lubango. Fez a sua Primeira Profissão Religiosa Novembro de 2010, nesta Catedral de Ondjiva.

3- Irmã Francelina da Nactividade Tulihafeleni é filha de Venâncio Shuudifoonya e de Alexandrina Koshiokuna. Nasceu ao 16 de Maio de 1987, na aldeia de Efimalimwe - Onakakwa, Catequese de Olukato. É batizada, recebeu primeira Comunhão, na Missão Católica de Omilunga, cConfirmada na fé, na Missão Católica de Omilunga.

Irmã Francelina, Ingressou no aspirantado, na Associação da Irmãs Missionárias do Divino Espírito Santo, em Ondjiva, Fevereiro de 2011. Postulantado, Dezembro de 2011,Noviciado Dezembro de 2012, na casa de formação São João Paulo II, fez a sua primeira Profissão Religiosa, Março de 2015. Todas a últimas etapas fê-las no Lubango.

4- Irmã Lavínia Hivelwashisho Ndemupemona é filha de Mateus Hiyolokeshe e de Clotilde Ndemupakonele.

Nasceu aos 06 de Agosto de 1983, na aldeia de Eko - Môngua. É Baptizada, recebeu Primeira Comunhão e Confirmada na fé, na Missão Católica de Omilunga.

Entrou, na Associação das Irmãs Missionárias do Divino Espírito Santo, em Ondjiva, como Aspirante, Janeiro de 2010.

Irmã Lavínia, Ingressou no Postulantado, em Abril de 2011, Noviciado Dezembro de 2011, na casa de formação São João Paulo II, no Lubango. Fez a sua primeira profissão Religiosa, Dezembro de 2013, no Santuário Nossa Senhora D' Assunção - Eko.