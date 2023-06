Malanje ganha um sacerdote na festa de São Carlos Lwanga

A festa de São Carlos Lwanga e Companheiros celebrada no sábado último, na Arquidiocese de Malanje foi festejada com a ordenação sacerdote do diácono Daniel André Vunge, na paróquia Nossa Fátima de Cacuso.

A missa campal de Ordenação sacerdotal foi presidida pelo Pastor da Igreja em Malanje Dom Luzízila Kiala e concelebrada pelos sacerdotes local e vindo de diferentes pontos do País.

Na sua homilia Dom Kiala dirigindo-se ao diácono disse que o padre é um homem de Deus, um peregrino em busca da verdade” na tua caminhada procurai buscar a verdade, busca a verdade no teu sacerdócio, ser padre hoje que estamos a testemunhar, o povo de Malanje, de Cacuso espera a fidelidade do teu sacerdócio, não padre de 1 mês de 1 ano, mas sim sacerdote para sempre”.

O Arcebispo de Malanje continuou dizendo que o sacerdote é o ministro de Cristo e administrador dos bens eternos.