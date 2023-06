Clero diocesano e fiéis católicos no Cunene reagem a nomeação do padre Germano Penomote a Núncio

Monsenhor Germano Penemote, de 53 anos, foi até então conselheiro da nunciatura, agora elevado à dignidade de arcebispo.

Nascido em Ondija, no Cunene, ele foi ordenado sacerdote em 1998.

É formado em Utroque Iure e ingressou no serviço diplomático da Santa Sé em 2003.

Trabalhou em nunciaturas no Benin, Uruguai, Eslováquia, Tailândia, Hungria, Peru e Romênia. Ele é fluente em francês, inglês, italiano, português e espanhol.

O Clero diocesano e os fiéis católicos no Cunene consideram uma bênção a nomeação do Núncio Apostólico para o Paquistão, Reverendo Padre Germano Penomote, do clero diocesano de Ondjiva.

Reportagem de Anselmo leite