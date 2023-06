Dom Penomote promete servir a igreja com fé e alegria no Paquistão

O primeiro Núncio Apostólico angolano nomeado Sexta- feira, 16 de Junho, pelo Papa Francisco para cumprir missão no Paquistão disse á RNA que a sua primeira acção será a de Constatar, conhecer e saber conviver pacificamente com o amado povo do Paquistão.

O sacerdote angolano monsenhor Germano Penomote, natural do Cunene, ganha o título de Arcebispo, e é diplomata desde 2003.

“O Papa Francisco nomeou-me para representa-lo no Paquistão, um país do sul da Ásia, independente do Reino Unido desde 1947, uma missão árdua mais não impossível”.