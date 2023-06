Já decorrem os preparativos para Sagração Episcopal de Dom Germano Penemote

A ordenação episcopal de Dom Germano Penemote, acontece na Diocese de Ondjiva no dia 13 de Agosto de 2023.

O anúncio foi feito pelo bispo local, Dom Pio Hipuniaty, por via de uma nota informativa chegada à nossa redacção.

Recordamos que Dom Penemote de 53 anos de idade, é natural da província do Cunene e no dia 16 de Junho de 2023 foi indicado pelo Papa Francisco ao cargo de Núncio Apostólico no Paquistão. Foi ordenado sacerdote em 6 de Dezembro de 1998 na Diocese de Ondjiva e é o primeiro angolano a alcançar o posto da diplomacia da Santa Sé.