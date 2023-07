Clero de Ondjiva ganha novo Sacerdote

Trata-se do Diácono Narciso Shitaleni que decidiu dar o sim para reforçar a vinha do senhor.

A missa de ordenação teve lugar na missão católica de Nossa Senhora de Visitação em Omupanda e foi presidida pelo Bispo de Ondjiva Dom Pio Hipunyati co celebrada pelos Padres Nicásio Kongeniseni, Barnabé Didalelwa e por demais Sacerdotes do Clero Diocesano de Ondjiva e do Namibe.

Ao longo da sua homilia Dom Pio Hipunyati disse que o sacerdote deve despejar de si para se encher de Deus, acrescentando ainda que o sacerdote não é um chefe nem activista social e politico mais sim um servidor.

Dom Pio pediu ao novo presbítero a primar pela fidelidade as coisas de Deus e a levar com zelo as funções que lhe são incumbidas na comunidade.

O pastor de Ondjiva exortou as famílias a colocarem seus filhos a disposição de Deus e ao serviço da igreja.