Santo Padre concede ao padre José marina Inácio, o título de Monsenhor

Monsenhor é um título eclesiástico de honra conferido pelo Papa a sacerdotes da Igreja Católica por serviços prestados à Igreja ou pelo exercício de funções eclesiásticas de governo ou de diplomacia.

O Monsenhor usa uma batina preta com filamentos vermelhos e com faixa violeta, igual à usada pelos Bispos. Pode também usar solidéu preto com filamentos violetas. O número máximo de monsenhores de uma diocese não pode, normalmente, ultrapassar 10% do total de sacerdotes.

O Papa Francisco concedeu ao Padre José Maria de Jesus Inácio, do Clero Diocesano do Huambo, o título honorífico de Monsenhor por meio duma nota informativa da Santa Sé.

Dom Zeferino Zeca Martins faz uma descrição do Padre José Maria de Jesus Inácio.

“ Um homem muito culto, muito fino no trato, homem com uma enciclopédica vasta, um homem muito espiritual e profundo, a sua marca espiritual é um selo próprio que de algum modo distingui a nossa Arquidiocese. Tem um estilo de vida próprio exemplar vai servindo de exemplo para as novas gerações”.

Reportagem de Arnaldo Sapele