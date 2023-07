Bispo de Malanje alerta para a perigosa confiança em forças ocultas

O Arcebispo da Arquidiocese de Malanje Dom Luzízila Kiala disse no encerramento da sua visita pastoral de quatro dias que efectuou a missão Católica de São Miguel Arcanjo de Kalandula que, mudar de vida exige sacrifício e não como muitos fazem procurando maus comportamentos em casas obscuras.

Por outro lado, o ordenado do lugar na sua homilia disse que o cristão tem prazer de ter um resultado diferente se seguir o caminho de Cristo.

O Arcebispo acrescentou que muitas pessoas devem viver como São Paulo que chama atenção dizendo que toda criatura se deixar guiar segundo espírito.

No final da sua homilia o pastor da Igreja em Malanje mostrou-se preocupado com as constantes queimadas anárquicas que se têm registado nos últimos dias em alguns municípios da província de Malanje afectando o meio ambiente e a preservação da fauna é tarefa e dever de toda a sociedade.