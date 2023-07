Fiéis em Caxito para mais uma peregrinação a Santa Ana

A devoção à Santa Ana nesta região, além das suas raízes de fé, conta igualmente com um forte pendor histórico-cultural, sendo uma herança da Rainha Njinga Mbandi, que, no dia do seu baptismo, em Luanda, no ano de 1622, adoptou o nome de Ana de Sousa.

Como era muito devota desta Santa, a rainha mandou construir uma igreja em sua honra, na capital do Reino da Matamba.

Desta feita, a construção do Santuário dedicado a Santa Ana na sede de Caxito, em 1885, marca definitivamente o reconhecimento da piedade popular pela competente autoridade eclesiástica, durante a primeira etapa da história da evangelização de Angola.

A população angolana, actualmente de 26 milhões de habitantes, é maioritariamente católica.

Alguns fiéis, já no Santuário, para a XVIª Peregrinação, que decorre sob lema” Com Santa Ana animemos a fé das crianças na comunhão, participação e missão”, já vivem o momento de oração e devoção a Santa Ana.

A peregrinação encerra neste Domingo com uma celebração Eucarística a ser presidida por Dom Maurício Camuto.

Reportagem de Fernando Moniz