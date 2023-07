Arcebispo de Malanje volta a apelar famílias angolanas a dizer não à prática do aborto

O Arcebispo de Malanje Dom Luzizila Kiala apelou as famílias Angolanas a não praticarem o aborto, porque quem assim o faz esta a cometer assassinato e para Deus é pecado.

Dom Luzizila Kiala fez este apelo durante a homilia da missa de encerramento da visita pastoral de quatro dias, que efectuou na Missão Católica de Santa Terezinha do Menino Jesus de Caculama

O Ordenado do lugar visitou pela primeira vez aquela missão onde administrou o sacramento do Crisma a mais de 200 fiéis.

Falando da sabedoria que a liturgia do XVIIº Domingo do tempo comum do ano A, Dom Luzizila Kiala disse que é a arte de bem conduzir a vida e o amor nos leva a tudo fazer pelo bem dos outros.

No final da sua homilia o pastor da Igreja em Malanje, reforçou que o objectivo principal é que os católicos dedicam 24 horas para o Senhor muita oração e adoração ao santíssimo no sentido de vivenciar intensamente o sacramento da confissão.