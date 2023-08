A Diocese de Viana, e o governo da Província de Luanda estiveram reunidos na sede da administração do Município da Quiçama para um encontro de trabalho em torno dos preparativos da Peregrinação que acontece de 1 a 3 de Setembro próximo no Santuário da Muxima. Este ano, a Peregrinação decorre sob lema: “Com Maria, Animemos e Protejamos as Crianças”.

Reportagem de Ribeiro André