Elevação da igreja angolana ao mais alto nível, no centro da agenda 1º núncio angolano

Dom Penemote é Angolano natural do Cunene, diocese de Ondjiva, o prelado constitui a estreia da igreja angolana, no cargo mais alto da diplomacia da Santa Sé.

Gratidão é a palavra que se fez sonante no discurso do núncio Penemote que promete levar ao mais alto nível o nome da igreja angolana.

“ Agradecer a Deus pelo dom da vida, vocação e misão, estou grato ao Santo padre Papa Francisco que me considerou digno de fazer parte dos seus representantes no mundo e neste caso particular no Paquistão”.

Dom Germano Penemote, falando para os jovens que são o futuro de uma nação” escutemos a palavra do senhor, saibamos discernir o que ele quer de nós e sigamos o nosso caminho com determinação e confiança em Deus para o bem da sociedade e da igreja”.