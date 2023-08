Diocese do Lwena prepara-se para ordenação de Dom Lazarte

A igreja católica e o governo provincial do Moxico trabalham juntos na preparação de todas as condições necessárias à realização da missa de ordenação episcopal do Padre Martin Lazarte, bispo eleito da diocese do Lwena, no próximo dia 3 de Setembro.

As questões ligadas à ordenação e tomada de posse do Vº Bispo da diocese do Lwena estiveram em mesa esta Quinta-feira num encontro que juntou de um lado o vice-governador para a área social e do outro o administrador diocesano do Lwena.

Reportagem de Cristovão Companhia.