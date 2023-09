” Me sinto pequeno frente este ministério de ser sucessor dos apóstolos” diz Dom Lasarte

Pega a sua cruz e segue-me, lema do novo Bispo de Lwena que neste Domingo foi ordenado e tomou posse.

No seu discurso bastante eufórico e emocionado, Dom Lasarte saudou a todos em especial ao Bispo de Ponta Negra Miguel Oliver e a sua família biológica que veio do Uruguai.

Dom Lasarte começou por agradecer ao governo provincial para que façam o bem juntos e ajudam as comunidades nas maiores dificuldades que a diocese vivi. Dom Martin disse que se sente indigno frente este dom, frente a este imenso território com cerca de 223 mil km” me sinto pequeno como responder a tantas comunidades, sinto-me pequeno a este povo com várias culturas, vão me ajudar a conhecer e amar esta riqueza que vocês têm”.