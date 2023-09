Bispo de Ondjiva apela aos fiéis a fazerem exame de consciência e encoraja à correcção fraterna

Dom Pio Hipunyati pediu aos cristãos da Diocese de Ondjiva a fazerem um breve exame de consciência sobre a correcção Fraterna que requer humildade e gratidão de quem é corrigido.

“A correcção requer humildade e gratidão de quem é conduzido e fortaleza de ânimo e delicadeza de quem corrigi, frequentemente a correcção falha por não ter tais qualidade, faz secretenças para humilhar o outro, para envergonhar o outro para humilhar o outro. A correcção evangélica há-de fazer-se com mansidão, sinceridade e verdade com autentica caridade fraterna que leva o irmão a mudar-se de vida pois Deus não se alegra com a morte do pecador que antes que eles se convertam tenha vida e a tenham em abundância”

Dom hipunyati prosseguiu a sua homilia dizendo que a correcção não é feita apenas aos indivíduos, mas também as pessoas colectivas como instituições públicas, privadas e a sociedade no seu todo sobre tudo quando violam a lei divina.

“Na nossa sociedade infelizmente muitas pessoas consideram-se isentas de qualquer correcção de qualquer advertência de quem quer que seja, não podem ser criticadas, censuradas, reprovadas, mesmo quando fazem mal os seus deveres e descuidam das suas obrigações”.