D. Kiala volta a apelar famílias a evitarem práticas feiticistas

O Arcebispo da Arquidiocese de Malanje Dom Luzizila Kiala chama as famílias a educarem-se profundamente na vida cristã, para que os medos, superstições, feitiçarias e inseguranças infundados não se opunham ao projecto de Deus.

O também Secretário-geral Adjunto da CEAST falava na homilia da missa do XXVº Domingo do Tempo Comum, que ficou marcada com o encerramento da Visita Pastoral de quatro dias na paróquia Nossa Senhora das Mercês do bairro Vila Matilde que completou um ano desde que foi elevada à categoria de paróquia e também a celebração do dia dos Migrantes e itinerantes.