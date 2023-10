Está aberto o ano formativo no seminário maior de teologia São Carlos Lwanga na diocese do Sumbe, que conta para este ano formativo com 98 seminaristas de 12 dioceses da CEAST.

O prelado pediu aos seminaristas para serem mais dedicados e devem fugir da ignorância como se foge da peste que mata, apelou ainda aos professores dedicação, atenção e amizade para com os estudantes.

Reportagem de Óscar Tito.