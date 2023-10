Diocese de Viana ganhou novos Sacerdotes e Diáconos

São Sacerdotes e Diáconos que se comprometeram em trabalhar para o bem do Povo de Deus nesta circunscrição eclesiástica.



Os novos Sacerdotes são quatro e a eles Dom Emílio Sumbelelo, durante a homilia, lembrou o conselho, que é um convite, dado por Jesus.



“Carissimos ordinandos, que sereis daqui a pouco presbíteros. Queria propor a vossa meditação aquele conselho que Nosso Senhor Jesus Cristo faz a todos os Cristãos: quem quer ser Meu discípulo tome a sua cruz e siga-me. Este convite de Jesus a perder-se a si mesmo, a tomar a cruz, invoca o mistério que estamos a celebrar, o mistério da eucaristia”.



Convidou-os depois a olhar para o madeiro lugar em que Cristo foi crucificado a fim de perceberem o segredo do que se celebra.



“É naquele madeiro que o grão de trigo lançado pelo Pai no campo do mundo, morre para se tornar um fruto maduro, dador de vida. Todavia, no desígnio de Deus, esta doação de Cristo torna-se presente na eucaristia, graças aquela ‘Protestas Sacra’ que o sacramento da ordem vos confere a vós presbíteros”.



O Bispo da Diocese de Viana, pediu a cada um dos quatro que iam ser ordenados que tivessem uma atenção especial para forma como vão celebrar a Santa Eucaristia.



“Deveis presidir sempre a eucaristia, santamente. As coisas santas, como os antigos nos ensinaram, devem ser tratadas santamente. É esta efusão pentecostal do Espírito destinada a inflamar a vossa alma com o próprio amor do Senhor Jesus. Trata-se de uma efusão que enquanto manifesta a gratuidade absoluta do dom, grava dentro do vosso ser uma lei indelével, a lei nova, uma lei que vos impele a inserir e a fazer florescer, no tecido concreto dos comportamentos e dos gestos da vossa vida, de todos os dias, o próprio amor de entrega de Cristo crucificado”.



Para logo a seguir, dizer com um tom de advertência paternal: “atenção diletos filhos, a celebração eucarística seja acompanhada sempre pelo compromisso em benefício de uma vida eucarística, isto é, vivida na obediência à uma única e grandiosa lei, a do amor, que se entrega totalmente e serve com humildade uma vida que a graça do Espírito Santo torna cada vez mais semelhante a de Jesus Cristo Sumo e eterno Sacerdote, Servo de Deus e dos Homens”.



Depois de se ter dirigido aos candidatos ao sacerdócio, voltou-se para os os seminaristas que iam ser ordenados diáconos.



Aos cinco, Dom Emílio Sumbelelo, falou do ministério que depois da ordenação passariam a desempenhar.



“A vós a Igreja vai confiar: administrar solenemente o baptismo, guardar e distribuir a eucaristia, assistir e abençoar os matrimónios em nome da Igreja, levar o viático aos moribundos – que os irmãos enfermos, nas vossas comunidades, devem ocupar no coração de cada um de vós, um lugar especial – ler aos fiéis a Sagrada Escritura, instruir e exortar o povo, presidir ao culto e a oração dos fiéis”.



O Bispo da Diocese de Viana fez questão de esclarecer o que se pede quando se diz “presidir a oração dos fiéis”.



“Oração dos fiéis, aqui não é a oração universal, como muitas vezes acontece nas celebrações em que está o diácono, aqui é presidir a oração juntamente com o povo, quer se reúna o povo de manhã , quer ao longo do dia, quer no fim do dia, estando ali o diácono é ele o presidente”.



Dom Emílio Sumbelelo terminou a homilia pedindo aos fiéis que não cessem de rezar pelos que haveriam de ser ordenados.



As ordenações marcaram as celebrações do dia da Diocese de Viana que tem como padroeiro, São Francisco de Assis.



No fim da celebração foram lidas as colocações indicando em que lugar cada um dos ordenados vai poder dar o seu contributo para o engrandecimento da Igreja no território da Diocese de Viana.