Progressão de ravinas e abate de árvores bispo do Dundo fala em desastre ecológico com mão humana

O bispo da diocese do Dundo diz-se preocupado com a progressão de ravinas e o abate massivo de arvores, um verdadeiro desastre ecológico com mão humana, na província da Lunda Norte .

Dom Estanislau Chindekasse que falava no final da visita pastoral à paróquia do Chitatu onde ficou a inteirar-se da realidade social e eclesiástica da comunidade por 5 dias, sugere o reforço da educação ecológica.

Reportagem de Jaime Mateus