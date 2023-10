Estado degradante das vias de comunicação condiciona desenvolvimento das Lundas alerta Bispo do Dundo

O bispo da Diocese do Dundo Dom Estanislau Marques Chindecasse, mostra-se preocupado com o estado degradante das vias de comunicação depois de ter comprido cerca de 5 dias da visita pastoral na pró-paróquia de Santo António no Município do Cuílo.

Dom Estanislau faz um balanço positivo porque viu a animação das populações, satisfeitas em receber a visita do pastor da igreja. No campo social reconheceu que as populações precisam de muitas ajudas porque encontram-se num estado abandonado devido as vias que se encontram degradadas.

Reportagem de Jaime Mateus