Dom Camuto: No dia mundial das missões lembra cada Baptizado e que cada cristão é missionário

Dom Maurício Camuto, presidiu a missa do dia mundial das missões na sua catedral dedicada a Santa Ana.

Dom Camuto Louvou o papel da infância missionaria e lamentou quem critica sem necessidade o trabalho dos missionários.

“Caríssimos amigos da IAM, a igreja louva bastante o vosso trabalho, reconhece o vosso trabalho, reza por vocês, procurai ser de facto autênticos missionários, ensinai o evangelos, a palavra de Deus aos vossos amiguinhos, como se diz deveis ser evangelizadores, missionários das outras crianças, anunciar o evangelho as outras crianças esta é a vossa missão, procurai cumporir esta missão com todo zelo, com toda coragem, toda força porque Jesus Cristo esta convosco”.