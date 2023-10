Domingo das missões é o Domingo de renovarmos o nosso compromisso missionário diz D. Jaca

O Bispo da Diocese de Benguela celebrou a eucaristia do dia mundial das Missões com os membros das Obras Missionárias Pontifícias da Diocese de Benguela que teve lugar na comunidade paroquial de São Martinho de Lima na cidade do Lobito neste Domingo 22 de Outubro.

Na homilia, Dom António Jaca centrou o seu discurso na mensagem do Papa Francisco sobre o dia mundial das Missões cujo tema é “Corações ardentes, pés ao caminho”.

“ Precisamos de contribuir com a oração, mas também com o vosso compromisso missionário tornando-se um anunciador do evangelho, sacerdote, religioso, religiosa, catequista, para levar aos irmãos a palavra de Deus, parav que não haja nas nossas comunidades pessoas que nunca ouviram falar de Deus, ou se ouviram esqueceram de seguir a sua festa morta ou moribunda em alguns casos, vos crianças são chamadas a serem evangelizadoras de outras crianças, ajudar outras crianças a contribuir para o bem estar espiritual e material de outras crianças, igualmente vos os jovens chamados a serem evangelizadores de outros jovens, muitos perdidos na delinquência, na droga, na prostituição é preciso ajuda-los, anunciar a boa nova de Cristo é urgente hoje como no passado ajudar a que o nosso bom exemplo cristão com o nosso bom exemplo na virtude evangélica atrair os outros para Deus não só com palavras, com exemplo da nossa vida cristã, o nosso compromisso cristão, não podemos deixar de contribuir para o crescimento da igreja ajudando os homens e mulheres do nosso tempo a encontrar Cristo”.

O prelado Católico acrescentou ainda que este Domingo das missões é o Domingo de renovarmos o nosso compromisso missionário” o que é que eu tenho feito para ajudar este irmão ou irmã a voltar e encontrar Cristo, as vezes mesmo na nossa casa, na nossa família, os nossos colegas de escola, de trabalho, os vizinhos, a necessidade de continuar a anunciara a mensagem”.