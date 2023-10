Restos mortais do primeiro bispo do Namibe já repousam no interior da Catedral da Diocese

O sepultamento dos restos mortais de D. Mateus no interior da Sé Catedral cumpre um dos princípios do Direito Canónico, que orienta que os primeiros bispos das dioceses devem ser enterrados no interior do imóvel onde exerceram a missão eclesiástica.

Dom Mateus Tomás faleceu, por acidente de viação, num Sábado, dia 30 de Outubro de 2010, na EN-105(estrada Catengue - Cacula).

Na homilia Dom José Manuel Imbamba, Presidente da CEAST, exaltou os feitos de Dom Mateus Feliciano e pediu que a igreja prossiga com os ensinamentos de Dom Mateus.

Reportagem de Ana Ngueve