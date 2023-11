O Arcebispo do Huambo Dom Zeferino Zeca Martins terminou com uma missa solene neste XXXIIIº Domingo do tempo comum a sua jornada de visita à paróquia de Santo António.

Durante a missa cento e quatro e adultos receberam o sacramento da confirmação.

Na sua homilia o prelado apelou a prática de boas obras.

Reportagem de Arnaldo Sapele.