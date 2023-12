D.Kiala aponta boas relações no seio das famílias como condição para alcance da misericórdia divina

O Arcebispo da Arquidiocese de Malanje Dom Luzizila Kiala apela Paz e boas relações no seio das famílias Angolanas, para se ter a misericórdia do senhor no sentido de viver de maneira mais autêntica e frutuosa este período de Advento.

O Ordinário do lugar fez este apelo durante a missa do primeiro Domingo de Advento, presidida na paróquia Nossa Senhora de Assunção Sé-Catedral, apelando ainda para que os cristãos não terem medo e deixarem que Deus penetre e enriqueça as nossas vidas com os dons do seu Amor.