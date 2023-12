A XXIXº Assembleia Diocesana, arrancou terça-feira 5 de Dezembro, na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, com avaliação e programação pastoral da diocese do Sumbe, com os olhos postos na integração da criança na igreja e na sociedade.

No encerramento uma das recomendações foi de apoiar a Rádio Ecclesia e prestar uma particular atenção as crianças a luz do triénio da CEAST.

Reportagem de Jelson da Fonseca