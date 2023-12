Mais um sacerdote do clero Arquidiocesano do Huambo partiu para a casa do Pai

A Arquidiocese do Huambo comunica, com profunda dor e consternaรงรฃo, aos sacerdotes, religiosos, religiosas, aos fiรฉis leigos e a todo o santo povo de Deus, ๐จ ๐Ÿ๐š๐ฅ๐ž๐œ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐จ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐รญ๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐จ ๐’๐ž๐ง๐ก๐จ๐ซ ๐๐š๐๐ซ๐ž ๐Œ๐€๐‘๐‚๐ˆ๐€๐‹ ๐†๐€๐๐‘๐ˆ๐„๐‹ ๐๐„๐๐‰๐€๐Œ๐ˆ๐Œ, ocorrido em Luanda, pelas 14h00 do dia 12/12/2023, vรญtima de doenรงa.

Padre ๐™ˆ๐˜ผ๐™๐˜พ๐™„๐˜ผ๐™‡ ๐™‚๐˜ผ๐˜ฝ๐™๐™„๐™€๐™‡ ๐˜ฝ๐™€๐™‰๐™ ๐˜ผ๐™ˆ๐™„๐™ˆ, de 73 anos de idade, foi do Clero desta Arquidiocese do Huambo e trabalhou incansavelmente nas Parรณquias do Canhe e do Sรฃo Joรฃo, assim como, foi um exรญmio professor de Teologia.

Mais comunica que o local do velรณrio รฉ na Parรณquia de Sรฃo Joรฃo e a Missa exequial, bem como o seu sepultamento terรฃo lugar na Missรฃo Catรณlica do Cuando, no dia 15 de Dezembro do ano em curso.

Nesta hora difรญcil da Igreja diocesana, convoca-se a todos a implorar a Deus, para que o acolha junto de Si e nele encontre descanso eterno.

๐—ฃ๐—ฒ๐—น๐—ผ ๐—–๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—–รบ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐—”๐—ฟ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ฎ

๐“Ÿ๐“ฎ. ๐“’๐“ธ๐“ท๐“ผ๐“ฝ๐“ช๐“ท๐“ฝ๐“ฒ๐“ท๐“ธ ๐“š๐“ช๐“ถ๐”€๐“ช๐“ท๐“ฐ๐“ธ

Reportagem de Arnaldo Sapele