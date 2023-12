No termo de mais um ano Pastoral, o Arcebispo de Saurimo elogia a dinâmica e o envolvimento, cada vez maior dos missionários e leigos, no desenvolvimento e crescimento espiritual e pastoral da Arquidiocese. Dom José Manuel Imbamba, reconhece também os maus momentos, mas congratula-se com uma era de ordenações diaconais e sacerdotais anuais constantes, sendo o próximo dia 30 de Dezembro o início desta " Nova era ".

Reportagem de Almeida Sonhi