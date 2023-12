O Bispo da diocese do Dundo Dom Estanislau Marques Chindecasse, celebrou o Natal com os reclusos do centro prisional da cadeia da Cancanda.

Dom Chindecasse na sua homilia disse que todos precisam do perdão de Deus e que os que estão carcerados agora tem mais tempo para pensar, analisar projectos e rezar.

Reportagem Jaime Mateus