D. Kiala chama atenção dos fiéis a serem generosos com o próximo

No dia em que a Igreja celebrou a Solenidade da Epifania do Senhor, o Arcebispo da Arquidiocese de Malanje Dom Luzizila Kiala, chamou os fiéis da sua Arquidiocese para serem generosos com o próximo a exemplo dos reis magos, que encontraram Cristo e a bênção do senhor.

“ Aprendamos irmãos e irmãs a sermos generosos os teus filhos vão chegar de longe e precisam da tua ajuda e deixamos que Cristo se manifesta em nós e que a luz de Cristo nos penetre profundamente para que podemos iluminar os outros, não queremos luzes que acendem e apagam tipo pirilampos”.