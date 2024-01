Arcebispo do Lubango celebra 24 Anos de Piscopado com sentimento de Gratidão.

O Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi celebrou os 24 Anos de Episcopado, a missa marcou também abertura do jubileu dos 25 de Episcopado a ser celebrado no próximo ano.

“Tal como na ordenação eu me tornei eu escutei aquela voz do Senhor que diz tu és o meu filho, tu és o meu amado”.

Reportagem de Lucas Kaita.