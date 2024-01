Bispo de Cabinda indignado com estado de abandono de infra-estruturas que serviram de apoio ao CAN 2010

Dom Belmiro Chissegueti manifestou-se indignado com a situação de abandono a que está voltado o Estado do Chiazi, em Cabinda, que albergou alguns jogos do CAN 2010, e demais infra-estruturas de apoio ao Campeonato Africano das Nações que Angola acolheu.

Dom Belmiro dissse estar satisfeito com o desempenho do combinado nacional no CAN 2024 e alertou aos governantes a dedicarem especial atenção aos Palancas.

Reportagem de Ermita Comba