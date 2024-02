Bispo de N’dalatando apela mudança de vida através da escuta, prática e partilha da palavra de Deus

Na missa celebrada na Quarta-feira de Cinzas na Catedral de N’Dalatando, Dom Almeida Kanda disse que a igreja renova o seu compromisso com Jesus Cristo, simbolizando as cinzas um sinal claro de arrependimento e penitência pelos nossos pecados.

« Com a imposição das cinzas iniciamos a quaresma sinal de arrepndimento e penitencia pelos nossos e pelos pecados do mundo, a igreja para, para renovar o seu compromisso com Jesus Cristo e com o mundo e trabalharmos para enriquecer a nossa vida para que quanto antes possamos ver a luz de Cristo ».

Reportagem de Antonio Domingos