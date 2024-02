Administrador Diocesano do Kuito Bié, lamenta às dificuldades que se vive na Diocese.

Numa altura de preparação de ordenações de dois sacerdotes na Diocese de Kuito-Bié, isto já no próximo domingo dia 25 de Fevereiro, o administrador diocesano, padre Nicolau Costa TChiwewe, lamentou as dificuldades que a diocese vive desde a morte do seu do Bispo, Dom José Nambi.

Reportagem de Januário Nascimento.