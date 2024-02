Realidade da igreja em Malanje constitui um grande desafio

O presidente da Conferência Episcoal de Angola e São Tomé Dom Manuel Imbamba disse que as acções do governo da província de Malanje tendem a melhorar nos projetos sociais, sobretudo ligados aos sectores da energia, água, educação e estradas, em prol do desenvolvimento socioeconómico da província.

Dom Imbamba falava na saída da audiência com o governador de Malanje, Marques Nihunga, e realçou que a igreja quer continuar e ver resolvido os problemas da população" o governador apresentou-nos todo o quadro da vida social e econômica de Malanje, sendo assim é o nosso propósito de manter o contacto com as populações onde nos encontramos como igreja para podermos ter ações pastores condizentes e fortes para poder dar incentivo às populações e aos governantes".