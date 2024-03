Missa de 1 ano de morte do Bispo emérito do Uige

Aconteceu a missa de 1 ano desde a morte de Dom Francisco de Mata Mourisca!

A celebração decorreu na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus Catedral do Uíje.

Presidiu a mesma Sua Excelência Reverendíssima Dom Luzizila Kiala, Arcebispo Metropolita de Malanje e concelebrada por Suas Excelências Reverendíssimas: Dom Joaquim Nhanganga Tyombe, venerando Bispo do Uíje, Dom Almeida Kanda, Bispo de Ndalatando, Dom Carlos Vicente Kiaziku, Bispo de Mbanza Kongo e vários sacerdotes vindos de diversas paróquias da nossa Diocese e não só.

Antes da missa realizou-se vários momentos, com destaque as palavras que retrataram a Dimensão Espiritual de Dom Francisco e vida e obra partilhados por Sua Excelência Reverendíssima Dom Luzizila Kiala Arcebispo Metropolita de Malanje e irmã Biatriz. Ainda foi apresentado o projeto de requalificação do jardim do Paço Episcopal com imagem de Dom Francisco, pela comissão nacional do Movimento Amizade e Simpatia.