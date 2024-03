Cristãos exortados a transformarem-se na Semana Maior

Na missa celebrada na Igreja Catedral de Menongue, no Domingo de Ramos, Dom Leopoldo Ndakalako,explicou o significado da solenidade

“A procissão de Ramos que realizamos lembra-nos a entrada triunfal em Jerusalém a glória que Cristo alcançou mediante a sua morte de Cristo e ressurreição“, destacou.

O Pastor Diocesano de Menongue, sublinhou que apesar do seu poder,Jesus não perdeu o foco na sua missão.

Entretanto, Dom Leopoldo Convidou os Cristãos para a exemplo de Jesus que entrou triunfalmente em Jesuralem,a deixar que Cristo entre em seus corações.

“Entretanto, Jesus não se deixou impressionar pela aclamação da multidão, ele não perdeu o foco da sua missão e não se deixou vencer pela tentação da Glória e o elegido da multidão e pela glória que o povo lhe tributava, deixando tudo fama e glória,dedicou-se inteiramente no cumprimento da vontade do pai dando a sua vida em resgate de seus irmãos para os reconciliar com o pai e restitui-lo a dignidade e a imagem outrora perdidas em Adão e Eva“,referiu.

O prelado Católico, exortou também aos Cristãos de Nossa Senhora de Fátima a deixarem-Se transformar por Jesus neste período da semana Santa, voltados para a caridade, amor à exemplo da mulher anônima que perfumou Jesus.

“Que a meditação da paixão do Senhor desperte em nós os sentimentos nobres de solidariedade sobretudo pelos nossos irmãos que precisam do necessário para viverem.

Que a paixão do Senhor desperte em nós o amor a Cristo imagem visível de Deus invisível no qual está impresso do irmão que padece a luz do dia que clama pela justiça, pelos direitos fundamentais que luta pelo direito a sua dignidade“.