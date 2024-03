Missa dos Santos óleos em Mbanza Congo

Nesta terça-feira, várias Dioceses celebraram a missa Crismal também chamada de Missa dos Santos óleos ou da Unidade .

A celebração foi presidida pelo Bispo, Dom Vicente Carlos Kiazico, ladeado por vários sacerdotes.

Nesta celebração, são abençoados os óleos que serão usados nas cerimônias sacramentais do Baptismo, Crisma e Unção dos Enfermos.

Também se renovam as promessas sacerdotais, feitas no dia da ordenação.

Caso necessite, o Bispo pode antecipar a celebração.

Em algumas Dioceses, ela é celebrada na Terça-feira Santa, encerrado o rito, os Padres retornam às suas comunidades e levam uma porção dos óleos para a prática dos sacramentos dos fiéis, é a última missa antes do tríduo pascal, uma celebração cheia de significados.

“Por meio dos sacramentos da Igreja, Cristo comunica a graça de Deus conforme o objetivo específico de cada sacramento”

No mesmo dia, são Celebradas a ceia Pascal, a Instituição da Eucaristia e do sacerdócio. “Na última ceia, na Quinta-feira Santa, Cristo Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia, como está bem claro nos Santos Evangelhos. Também São Paulo na primeira carta aos Coríntios confirma a instituição da Eucaristia, transmitindo as palavras proferidas por Jesus na última ceia, deixando bem evidente a ordem dada pelo Senhor aos apóstolos: ‘Fazei isto em memória de mim’ ” ( I Cor 11,23-26).

“A Igreja de todos os tempos nunca teve dúvida a respeito da estreita ligação que há entre a Eucaristia e o Sacerdócio ministerial. São estas as graças que a Igreja celebra na Quinta-feira Santa, na Missa do Crisma e na Missa da Ceia do Senhor,” explicou.