D. Imbamba destaca beleza e nobreza do sacerdote

Por razões pastorais , a Missa Crismal, liturgicamente prevista para a manhã de quinta feira santa, foi antecipada para esta quarta-feira.

Estiveram presentes todos os sacerdotes em serviço nesta arquidiocese e a missa foi presidida pelo seu Pastor Dom José Manuel Imbamba, que a partir das leituras do dia destacou a beleza, a nobreza e a missão do sacerdote.

Dom Imbamba recordou o ensino da sagrada escritura a respeito da vida sacerdotal"somos hoje para anunciar a boa nova a curar os corações atribulados, a proclamar o ano da graça do senhor e o dia da accao justiceira do nosso Deus".