No dia do sacerdote Papa nomeia Bispo para Diocese do Kuito

No dia do Sacerdote Papa Francisco nomeia Bispo para Diocese do Kuito-Bie

O Santo Padre nomeou nesta quinta feira Santa para Bispo do Kuito-Bié o Reverendo Padre Vicente Sanombo da Arquidiocese do Huambo.

Padre Sanombo é natural de Huambo, província do Huambo, nascido aos 06 de Outubro de 1964.

Frequentou os estudos filosóficos e teológicos no Seminário Maior de Cristo Rei do Huambo e ordenado Presbítero no dia 06 de Novembro de 1992. Dom Vicente Sanombo é formado em Sagradas escrituras pelo Instituto Pontifício Bíblico em Roma, pelo qual obteve o grau académico de licenciatura.

A notícia foi posta em circulação oficialmente às 12 horas, na missa Crismal da Arquidiocese de Luanda, lida pelo Chanceler daquele Arquidiocese.

Auto contínuo, na Arquidiocese do Huambo, foi feita em simultâneo leitura pública do documento de nomeação, por Sua Excelência Reverendíssima Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo Metropolita do Huambo na esplanada do Passo episcopal.

Até a a nomeação à Episcopal Dom Vicente exercer o ofício de Pároco da Sé Catedral da Arquidiocese do Huambo.