São Tomé: Bispo pede aos sacerdotes fidelidade no exercício do ministério

"Unidos seremos capazes de conduzir bem a barca", estas palavras foram dirigidas diretamente aos sacerdotes por Dom João de Ceita Nazaré, na sua primeira celebração de Missa Crismal.

Na sua mensagem o Prelado quis tomar em consideração o esforço feito pelos sacerdotes no cumprimento da missão: "gostaria de agradecer a cada um de vós pelo serviço que tendes levado a cabo nesta diocese, sabemos de antemão que a messe é grande e os trabalhadores são poucos, exigindo às vezes a cada um de vós um esforço redobrado, mas unidos seremos capazes de conduzir bem a barca", enfatizou Dom João Nazaré.

O Bispo encorajou ainda os sacerdotes com as seguintes palavras: "o mesmo Espírito que impeliu Jesus para o deserto, lugar de sede e fome, lugar de isolamento, de confronto com Satanás nos é dado também a nós, e Jesus nos ensinou que é possível vencer as contrariedades, porque Ele está connosco, basta que haja alguma intimidade com Ele".

Para finalizar Dom João Nazaré deixou a sua recomendação: "Irmão caríssimos, é bom que estejamos em paz, nós não estaremos em paz se ao abraçarmos esta especial consagração, não formos conscientemente livres do sentimento do ter, para não nos impedir de exercer com caridade a nossa tarefa sacerdotal".

Missa Crismal, com a bênção dos santos óleos, celebrada pela primeira vez por um Bispo nativo na diocese de São Tomé e Príncipe.

