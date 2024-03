Muitos Judas andam espalhados por aí diz D. Belmiro

Neste Segundo dia do triduo Pascal, Dom Belmiro Chissengueti, bispo de Cabinda, celebrou na Sé Catedral de Cabinda e na sua reflexão fez uma pergunta, Judas Escariote, que trocou Jesus por 30 moedas de prata, morreu ou continua vivo?" Morreu Judas que andava com Jesus, mas a atuação, atitude, a maneira de proceder de Judas continua presente nos corações dos Cristãos, no coração nossos de religiosos, nos corações dos seguidores de Cristo" continuando o prelado disse que alguém poderia aparecer e dizer que não faria isso" mentira Judas anda espalhadinho, é pena que muitos não os conhece, mas estão aí, vivo e actual quando alguém que confiou a sua vida, o seu coração a si, como vida vivida a dois, no final é abandonado(a), traída e deixada a sua sorte, estes fazem pior que judas. Fazem pior ou igual a Judas aqueles que emprestamos toda nossa sabedoria, todo nosso esforço, toda nossa educação, os filhos gerados na dor e que depois abandonam os pais, deixando-os morrer de fome e indiferencia, fazem pior que judas os que acusam os seus pais de feiticeiro pelos seus fracassos que não são poucos, fazem pior que judas os amigos falsos, a quem arranjamos emprego e quando tem possibilidade são capazes de derrubar até a pessoa que lhe arranjou emprego".

Dom Belmiro disse ainda que olhando para Pilatos cada um olha para do mesmo, sobre quantos silêncios impediram a salvação de outras pessoas " quantas vezes a nossa cobardia impediu a salvação de outra família , de órfãos, viúvas, pessoas deserdadas por nossa culpa, voltemos para nós para podermos mudar de atitude"

O Bispo de Cabinda adiantou dizendo que ninguém consegue defender a fé se não reza, se não de entrega nas mãos de Deus" o nosso caminho não deve ser marcado só por condenações, julgando e culpando os outros, porque nós também não somos perfeitos, nosso caminho deve estar cheio de perdão, de alegria de viver e de dar aí outro uma nova possibilidade de viver, quando estes se voltam para o caminho de Jesus.