Bispo de Menongue preocupado com cuidadões que se alimentam do lixo

Bispo de Menongue preocupado com cidadãos que se alimentam do lixo diante da insensibilidade dos Cristãos e apela cristãos de Menongue a serem guiados pela luz de Jesus e deixarem-se arrancar o coração de pedra.

Dom Leopoldo Ndakalako, fez tais pronunciamentos quando presidia a missa da Vigília Pascal na paróquia Nossa Senhora de Fátima ,Igreja Catedral de Menongue.

O Prelado, garantiu que na noite da vigília vigília o Senhor declara o seu amor por pelos Cristãos chamando-os singularmente em seu nome dizer-lhe que os ama com amor de pai.

O Pastor Diocesano de Menongue, disse ainda que na noite santíssima da vigília, a luz de Cristo irradia com a sua claridade a consciência e cuidado do ser humano, porque a luz de Cristo liberta das trevas do pecado e da morte o mundo é o coração daquele que por toda a terra crê em Deus.

Dom Ndakalako, lamentou que num país cristão exista ainda quem se alimenta com recurso ao lixo, tendo exortado que os cristãos estejam disponíveis a deixar o coração de pedra para o coração de amor,de perdão, de paz, de solidariedade e que estejam também aberto para abondarem o coração de fofoca, de egoísmo que ameaça a paz e destrói a humanidade.

Dom Ndakalako, sublinhou, dizendo que Deus quer purificar os cristãos de falsos deuses,do egoísmo, Deus quer livrar os cristãos a vontade de vencer a todo o custo,fruto de egoísmo,quer livrar do espírito de acumular riqueza sem coração,”Deus promete fundir aos cristão um espírito novo , o espírito de paz ,de reconciliação,o espírito do amor a justiça que inspira a proteger a vida ,os perigos das ameaças e a cultura da morte”,disse.

Segundo Dom Leopoldo, Deus quer arrancar do nosso peito o coração de pedra, um coração indiferente das necessidades dos outros, da dor dos órfãos e os sofrimento das viúvas.

O prelado garantiu que Deus quer arrancar do nosso peito o coração de pedra tomado pelo ciume, pelo ódio e na vontade de vingança, pela corrupção ,pela criminalidade.

O Pastor de Menongue, referiu, que Deus promete arrancar dos cristãos o coração de pedra, um coração daquela vontade insensível a dor dos Pobres, dos sem tetos, dos famintos que circulam vergonhosamente nas nossas ruas e comem os amontoados dos restos imundos, o resto das nossas faturas e das nossas doença.

O Bispo, retorquiu, dizendo que devem os Cristãos terem vergonha pelo sofrimento de seus irmãos, tendo lamentado, que”Não nos dignificar ver gente a comer no lixo, isto acontece em toda parte, nas nossas ruas, na nossa cidade e nesta Angola”,lamentou.

Durante a celebração receberam os sacramentos de iniciação cristã mais de 30 adolescentes, jovens e adultos.