Na Páscoa D. Joaquim diz “ acreditar é agir”

Dom Joaquim Nhanganga Tyombe, Bispo do Uíje, celebrou o Domingo de Páscoa na quase paróquia São Carlos Lwanga. O prelado na homilia exortou aos fiéis de São Carlos Lwanga que, se cada Páscoa que passa as suas acções permanecem as mesmas, você não és sério, se cada Páscoa que passa e não ressuscitou com Cristo, não és um pagão, se alguma vez nunca falou da história de Jesus, você não celebrou a Páscoa, se um dia nunca falou de Cristo em qualquer conversa, você é cuidado!

Ver como a morte não tem mais força, o túmulo está vazio, os cristãos têm muito medo da morte.

O sacrifício de Cristo na cruz e no altar já não vale quando sentimos medo da morte.

A fé vai juntamente com a nossa acção, a nossa oração e essa apresenta as três pessoas da Santíssima Trindade, tudo porque sozinho a nossa fé não avança, disse!

Tudo que fizemos para Deus, é muito bom, isso nos faz compreender o sacrifício de Cristo, por isso irmãos caríssimos, acreditar é agir.

Se eu sou governante e sei que Jesus Cristo é enviado pela nossa salvação, eu vou governar bem, se eu sou estudante, pedreiro, carpinteiro, alfaiate, tudo isso nos levará a realizar com sabedoria a nossa actividade, disse o prelado da Igreja particular do Uíje.