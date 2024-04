Dom Nazaré de Ceita visita Príncipe

O Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, Dom João de Ceita Nazaré visita a Ilha de Príncipe.

Dom Nazaré, encontra-se deste do dia 22 de Abril, numa visita apostólica.

Nesta quarta-feira, dia 24 de Abril, o pastor da Diocese de São Tomé, encontrou-se em audiência com o presidente do Governo Regional, Sua Excelência Filipe Nascimento.

De realçar que trata-se da primeira visita de Sua Excelência Reverendissima, Dom João de Ceita Nazaré a Região autonoma de Principe.